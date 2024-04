Tigre leva susto, mas vira sobre o Tombense e goleia na Série C

O São Bernardo FC levou um susto no começo, mas deu a volta por cima e venceu o Tombense por 4 a 2 ontem à noite, no Estádio 1º de Maio, pela segunda rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. A equipe treinada por Ricardo Catalá conquistou a primeira vitória na competição, após empate com o Náutico, fora de casa, na primeira rodada.

O susto veio logo aos três minutos de jogo, quando Igor Bahia abriu o placar para o time visitante.

No segundo tempo, o São Bernardo voltou diferente. Mais incisivo no ataque, a equipe empatou aos 11 minutos, com Vitor Ricardo. A virada veio dois minutos depois, com João Diogo. Aos 27, Kayke fez o terceiro, mas Igor Bahia descontou para o Tombense aos 40. No último lance do jogo, Kayke voltou a marcar e garantiu os três pontos para o Tigre.

O próximo desafio do São Bernardo é no dia 6 de maio, contra o Ferroviário, em casa.