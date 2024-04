São Paulo recebe Palmeiras e tenta quebrar tabu de 6 anos

O São Paulo recebe o Palmeiras hoje, às 20h, no Estádio do Morumbis e tenta quebrar um tabu de seis anos sem vencer o rival em casa pelo Brasileirão.

A última vitória do Tricolor sobre o Verdão no Morumbis pelo Campeonato Brasileiro foi no dia 27 de maio de 2017, em jogo da terceira rodada da competição daquele ano. Na ocasião, o São Paulo venceu por 2 a 0, com gols de Lucas Pratto e Luiz Araújo. À época, os donos da casa eram comandados por Rogério Ceni e o time Alviverde tinha Cuca como treinador. Desde então, as equipes se enfrentaram seis vezes, com três vitórias palmeirenses e três empates.

Para o jogo de hoje, as duas equipes vêm embaladas. Pelo lado do São Paulo, o técnico Luis Zubeldia faz sua segunda partida à frente da equipe – o argentino estreou com vitória na quinta-feira ao bater o Barcelona de Guayaquil por 2 a 0, pela Libertadores. O Tricolor venceu o Atlético-GO na última rodada após duas derrotas seguidas e quer se manter em boa fase.

Já o Palmeiras vem de uma virada épica para cima do Independiente del Valle, também pela Libertadores - perdia por 2 a 0 e venceu por 3 a 2. Para hoje, a equipe tem Zé Rafael como dúvida. No treino de sábado, ele participou do rachão com o grupo, mas também cumpriu conograma individualizado ao lado dos lesionados Bruno Rodrigues e Dudu. O meia está se recuperando de uma lombalgia e não entra em campo desde a final do Paulistão.