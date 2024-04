Após vexame, Santo André tenta salvar o ano na Série D

O Santo André estreia hoje no Campeonato Brasileiro da Série D contra o Maringá, no Paraná. A partida será às 19h30, no Estádio Willie Davids. O Ramalhão volta a campo após 47 dias sem disputar um jogo oficial. A última partida aconteceu no dia 10 de março, na vitória contra a Ponte Preta por 1 a 0, Mesmo com o resultado, o time acabou caindo para a Série a A2 do Estadual.

Após o vexame, o clube vê na Série D a oportunidade para salvar o ano e vislumbrar um 2025 um pouco mais promissor. Além de garantir aos quatro semifinalistas o acesso à Série C, chegar até as finais é o único meio de o Santo André se manter em uma competição nacional, já que via Paulistão não garantiu vaga para a Série D, tampouco para a Copa do Brasil do próximo ano.

Do elenco que disputou o Paulistão saíram 19 atletas, bem como o técnico Márcio Fernandes e o executivo de futebol Marco Gama.

Para a Série D, o clube repete a fórmula que vem adotando nos últimos anos e monta outro time. Até o momento foram confirmadas seis contratações, além do técnico Leston Júnior e o novo executivo Ramon Bisson.

“É natural a reformulação. Independentemente do resultado obtido no campeonato anterior, todo time de Série D é obrigado a passar por isso, seja por adequações financeiras, seja por oportunidades de mercado. Estamos fazendo uma reformulação grande, alguns atletas já chegaram e outros ainda devem chegar. O importante é que a gente confia no trabalho do professor Leston Júnior e eu tenho plena condição que esse trabalho vai ser bem feito e vai render frutos”, disse Bisson.

Sobre as novas chegadas, Bisson garante que o clube está trabalhando nesse sentido. “O torcedor pode ficar tranquilo que estamos buscando reforços, claro que pautados pela realidade financeira da competição e do clube. Estamos analisando o desempenho dos atletas nos últimos anos para ser mais acertivos. Queremos jogadores que entendam o espírito dessa divisão e que saibam da importância que é vestir essa camisa”, concluiu.

Essa será a terceira participação do Ramalhão na Série D. O clube esteve nas edições de 2013 e 2023. No ano passado, inclusive, foi eliminado no último jogo da primeira fase e não conseguiu avançar para o mata-mata.