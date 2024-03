Parque Guaraciaba recebe segunda edição do projeto Polifonia Urbana

O Parque Guaraciaba, em Santo André, será palco no domingo (24) da segunda edição do projeto Polifonia Urbana, que tem o objetivo de aguçar os ouvidos e a escuta para várias vozes que vão se apresentar no espaço.



O projeto terá a participação de vários artistas locais com oficinas e apresentações musicais diversas de ritmos variados como funk, MPB, pop, rock, trap e flashback. Além disso, o evento terá uma batalha de rima com oito MCs da cidade, com direito a premiação.



Além das apresentações musicais que vão despertar os sentidos, o Parque Guaraciaba vai receber atividades literárias, como o piquenique literário, leitura surpresa e ações focadas na educação ambiental.



O projeto Polifonia Urbana vem de um conceito criado pelo filósofo russo Mikhail Baktin, onde vozes independentes se combinam em uma multiplicidade de diferentes vozes que convivem harmoniosamente. A ação cultural integra diferentes políticas públicas de várias áreas do conhecimento e linguagens artísticas com várias manifestações e expressões.



PROGRAMAÇÃO COMPLETA:



10h – Abertura/Graffiti

11h30 – DJ Leo Sheik

12h – Miqueias Duque/Intervenção Artística Tota

12h50 – MC Sterlin

13h30 – Intervalo – DJ Leo Sheik

13h50 – Batalha do Polifonia – Primeira fase

14h30 – Thay Santos

15h10 – Batalha do Polifonia – Segunda Fase

15h30 – MC Kibom

16h10 – Batalha do Polifonia – Final

16h30 – Baile FlashBlack com DJ Ale Flash

18h – Encerramento



ATIVIDADES PARALELAS:

10h às 13h30 – Jogo Santo André – Ação Educativa do Museu

13h30 às 17h – Oficina de Stencil Art e Pintura Facial – Tota e Ariane

10h às 16h – Leitura Surpresa e Piquenique Literário – Gerência de Bibliotecas

10h às 17h – Educação Ambiental - Semasa