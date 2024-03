Torneio de pesca do Aramaçan será realizado neste fim de semana

A 43ª edição do torneio de Pesca de Arremesso, organizada pelo Clube Atlético Aramaçan, de Santo André, acontece amanhã e domingo, em Peruíbe. Com equipes de até quatro integrantes, a competição conta com as categorias juvenil, masculina, feminina e sênior (maiores de 55 anos). Quantidade de pescas, qualidade e dificuldade da captura dos peixes são os critérios de avaliação do torneio.

“Vamos ter a presença de times de Santo André, São Paulo e Itanhaém. Somente nesta edição são mais de 400 pessoas envolvidas”, diz Celso Batistucci, gerente de esportes do Aramaçan.

Além do torneio de pesca, também acontece uma competição de alegoria, que premia melhor uniforme, melhor fantasia e a melhor culinária. “É algo para distrair quando não estamos pescando, mas essa disputa também é levada muito a sério”, brinca o gerente do Aramaçan.

Mais informações sobre o torneio podem ser obtidas pelo telefone (11) 4972-8200 - Ramal 8220 ou via WhatsApp (11) 91171-8033.