2º Carnadown celebra Dia Mundial da Síndrome de Down em Sto.André

Nesta quinta-feira, 21 de março, Dia Internacional da Síndrome de Down, Santo André realiza a segunda edição do Carnadown, a partir das 18h30, no Cine Theatro de Variedades Carlos Gomes. A festa de carnaval fora de época tem como objetivo reunir pessoas com deficiência, familiares e amigos em um encontro de alegria e diversão, que também reforça a importância da inclusão. O endereço é Rua Senador Fláquer, 110, no Centro. A entrada é gratuita.

A programação deste ano traz novidades como artistas circenses recepcionando os foliões e Ursolino, mascote do Fundo Social de Solidariedade, em sua versão carnavalesca animando a festa. Haverá DJ e a participação da Banda Lira tocando marchinhas tradicionais de Carnaval, além do desfile de fantasia, outra novidade desta edição.

Os participantes vão receber colares em estilo havaiano, coloridos, confeccionados pelos usuários e usuárias do CRPD (Centro de Referência da Pessoa com Deficiência) e do Crisa (Centro de Referência do Idoso de Santo André).

“O Carnadown é um evento que proporciona acolhimento e, de uma forma divertida, faz a integração entre todas as pessoas que vão participar da festa. É uma festa voltada para pessoas com deficiência, para pessoas sem deficiência, famílias inteiras”, diz a secretária da Pessoa com Deficiência, Valéria Romera Marcelino. “Nossa ideia é promover a integração das famílias em um momento de alegria e de descontração, em um espaço totalmente seguro e acessível. É um Carnaval fora de época em que todos vão realmente para brincar, pensando também na importância da conscientização do Dia Mundial da Síndrome de Down.”

DIA MUNDIAL

O dia 21 de março foi escolhido como Dia Mundial da Síndrome de Down por representar a triplicação do 21º cromossomo que causa a síndrome. Em cada célula do indivíduo existe um total de 46 cromossomos, divididos em 23 pares. A Síndrome de Down é gerada pela presença de uma terceira cópia do cromossomo 21 em todas as células do organismo (trissomia). Isso ocorre no momento da concepção de uma criança. As pessoas com trissomia do cromossomo 21 têm 47 cromossomos em suas células em vez de 46, como a maior parte da população.

No Brasil, a estimativa é que em um a cada 700 nascimentos seja registrada a ocorrência do 21º cromossomo, totalizando aproximadamente 270 mil pessoas com Síndrome de Down.