S.Caetano amplia número de ônibus após reclamações de superlotação

Após reclamações de superlotação por parte dos passageiros, as linhas 2 – Circular Gerty e 3 – Circular Barcelona, em São Caetano, passaram a operar com mais ônibus para evitar atrasos em seus deslocamentos. Esse é mais um ajuste realizado no sistema de transporte público municipal após a implantação do Programa Tarifa Zero, que estabeleceu a gratuidade nos ônibus municipais.

Desde que a gratuidade entrou em vigor, em 1º de novembro de 2023, o número de passageiros no sistema saltou de 22 mil para 70 mil por dia. De lá para cá, foi criada a Linha 10 – Circular Universitário, e colocados mais 11 ônibus em circulação (atualmente são 57 coletivos e seis reservas).

Em dezembro de 2023, foram entregues seis novos veículos com wi-fi e ar-condicionado, com tecnologia Euro 6, que emite menos poluentes. No mesmo mês, foi inserido mais um ônibus na Linha 8 – Prosperidade/Fundação.

Já em fevereiro deste ano passou a funcionar a Linha Circular Universitário, com dois veículos, que percorrem 20 pontos de parada. A saída do coletivo é do campus USCS (Universidade Municipal de São Caetano) Barcelona, na Avenida Goiás, e a parada final é no Instituto Mauá de Tecnologia, no bairro Mauá.

O Circular Universitário é uma linha adicional, prioritariamente voltada aos estudantes universitários, mas que pode ser utilizada por qualquer passageiro.