Obituário - 2 de maio de 2024

SANTO ANDRÉ

Maria Xavier Ramos, 90. Natural de Sertãozinho (SP). Residia na Vila América, em Santo André. Dia 27. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Maria Gomes dos Santos, 88. Natural de Mariana (MG). Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Pensionista. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Zenaide Aparecida de Araújo, 72. Natural de Santo André. Residia na Vila Pires, em Santo André. Dia 27. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Ana Lúcia Silva de Lima, 71. Natural de Garanhuns (PE). Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Luiza Carlos Ferrari, 71. Natural do Espírito Santo do Pinhal (SP). Residia na Vila Linda, em Santo André. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Adilson Domiciano Rodrigues, 62. Natural de Pocrane (MG). Residia na Vila Palmares, em Santo André. Pensionista. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Antonia Pinto dos Reis, 81. Natural de Lavínia (SP). Residia na Vila Valparaíso, em Santo André. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Nilton Reinato, 80. Natural do Espírito Santo do Pinhal (SP). Residia no Parque Erasmo Assunção, em Santo André. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Iara Morais, 79. Natural de Canoas (RS). Residia no Centro de Santo André. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Aparecido Cornachini, 70. Natural de Penápolis (SP). Residia no bairro Gonzaga, em Santos (SP). Dia 27, em Santo André. Memorial Jardim Santo André.

Gilberto Ângelo da Silva, 59. Natural de Tabira (PE). Residia na Vila Sacadura Cabral, em Santo André. Autônomo. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO BERNARDO

Justo Thomazini, 87. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Cidade Vargas, em São Paulo. Dia 26. Cemitério de Vila Euclides.

Wilson Zaparolli, 87. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 25. Cemitério de Vila Euclides.

Rosalina Marçon Carreira, 86. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 27. Cemitério de Vila Euclides.

Tadeu Morassi, 73. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Batistini, em São Bernardo. Comerciante. Dia 26. Cemitério de Vila Euclides.

Zulmira Aparecida Cardoso de Azevedo, 73. Natural de São Bernardo. Residia no Jardim Las Vegas, em Santo André. Pensionista. Dia 26, em Santo André. Cemitério de Vila Euclides.

Eduardo Trindade dos Santos, 37. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 25. Cemitério de Vila Euclides.

SÃO CAETANO

Maria da Assunção Benevides Sousa, 88. Natural de Portugal. Residia no bairro Prosperidade, em São Caetano. Dia 27, em Santo André. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

José Alves Santos, 76. Natural de Minas Novas (MG). Residia no bairro Cerâmica, em São Caetano. Dia 27. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

José Juvino Tomé Filho, 71. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Cerâmica, em São Caetano. Dia 27. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

DIADEMA

Maria Helena de Almeida, 88. Natural de Carvalhos (MG). Residia no Centro de Diadema. Dia 27. Cemitério Municipal de Diadema.

Avani Batista de Queiroz, 77. Natural de Catolé do Rocha I(PB). Residia no Jardim Takebe, em Diadema. Dia 27, em Diadema. Cemitério da Paulicéia.

José Cândido da Silva, 75. Natural do Cabo (PE). Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 27. Cemitério Municipal de Diadema.

Nivaldo Antoneli, 57. Natural de Santa Mercedes (SP). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 27. Cemitério Municipal de Diadema.

José Roberto de Paula, 55. Natural de Diadema. Residia no Centro de Diadema. Dia 27. Cemitério Municipal de Diadema.

Josenildo Quintiliano, 55. Residia no Jardim Colibri. Dia 27. Cemitério Municipal de Diadema.

Rosemeire dos Santos, 51. Natural de Diadema. Residia no Jardim Inamar, em Diadema. Dia 27. Cemitério Municipal de Diadema.

Rosenéia de Paula Barroso, 40. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Inamar, em Diadema. Dia 27. Cemitério Municipal de Diadema.

Wendell Lucas Abrantes de Oliveira, 21. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Eldorado. Dia 27. Cemitério Municipal de Diadema.

Sara Souza Ferreira, seis anos. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Eldorado. Dia 27. Cemitério Municipal de Diadema.

MAUÁ

Nina Alves de Almeida, 85. Natural de Anadia (AL). Residia no Jardim Paranavaí, em Mauá. Pensionista. Dia 27, em Santo André. Vale dos Pinheirais.

RIBEIRAO PIRES

Tosiko Ito, 94. Natural do Japão. Residia no Jardim dos Eucaliptos, em Ribeirão Pires. Dia 27. Cemitério Primavera 1, em Guarulhos (SP).

Luzia de Paula Costa, 92. Natural de Visconde do Rio Branco (MG), Residia na Vila Suíça, em Ribeirão Pires. Dia 27. Cemitério São José.

Geraldo Ferreira Leite, 79. Natural de Santa Rita do Itueto (MG). Residia no Jardim Itamaracá, em Suzano (SP). Dia 25, em Ribeirão Pires. Colina dos Ipês, em Suzano.

Adão Teodoro, 72. Natural de Ipaussu (SP). Residia no bairro Pouso Alegre, em Ribeirão Pires. Dia 25. Cemitério São José.

Osmar Donizete da Silva, 62. Natural de Ribeirão do Pinhal (PR). Residia na Vila Suíça, em Ribeirão Pires. Dia 24. Cemitério São Paulo, em Ribeirão do Pinhal.

Deborah Monte Santo Duclos Portella, 61. Natural de Santos (SP). Dia 26. Cemitério São José.