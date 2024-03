O Mestre de Cerimônia. Ele apresenta e samba. No palco, no seu canto... ...sem ofuscar as atrações apresentadas.

Final dos anos 1980. “Memória” conhece e entrevista Ulisses Feijó, veterano da Rhodia e do Clube Atlético Rhodia, já então ADC Rhodia. Aprendemos com ele, como aprendemos com todos os entrevistados.

O tempo passa. Em 2022 conhecemos o filho do Sr. Feijó, Juares, na apresentação do show em homenagem aos 80 anos oficiais de Roberto Barbosa, o Canhotinho, no Teatro Santos Dumont, em São Caetano.

Semana retrasada Juares integrou o grupo que veio ao Diário para apresentar o CD com os sambas de João Bosco. Todas estas lembranças brotaram livremente.

“Minha história nestes quarteirões”

Advogado, sociólogo, corretor de imóveis. Atualmente sou escritor aposentado. Comecei a acompanhar os movimentos musicais da região e descobri que tinha essa ginga, que eu desconhecia.

Aprendi com os novos amigos um pouco de percussão. “Atravesso” todos eles.

Como mestre de cerimônia, quando eles começam a tocar, eu não resisto e estou lá na ginga.

Hoje frequento os botecos. No Grande ABC temos os vários bares temáticos, de segunda a domingo. Antes era de quinta a domingo.

Agora tem chorinho no domingo, segunda e terça. De terça a domingo, o samba raiz. Lógico, tem local com o sertanejo, com o pagode. A nossa parada é o samba raiz, a Boa Música Brasileira (BMB).

Nasci na Rua das Esmeraldas (aqui perto do Diário). Morei até os dez anos na XV de Novembro, ao lado do Hotel Cavalo Branco, hoje Acisa, nas casas da Rhodia, porque meu pai era da Rhodia. Ele faleceu em 1994, prestes a completar 84 anos.

A grande atração era a estação ferroviária. Eu fugia de casa às vezes, para ir até a estação, isso com seis, sete, oito anos. Mal alcançava a passarela. Mas escutava o fragor do vagão passando, ou ficava nas porteiras da estação.

O bebedouro dos animais ficava no largo da estação, este mesmo, da foto publicada em “Memória”.

JUARES. Nossos músicos vão ao Museu Dr. Octaviano Gaiarsa, o Museu de Santo André. Juarez, em 14 de setembro de 2022 no Teatro Santos Dumont, em São Caetano; e em 1º de março de 2024 no DGABC-TV: descubram na foto coletiva a presença de Juares e dos nossos artistas todos, Canhotinho, João Bosco, Roberto Sardinha, Eurides Paifer, a serenata do Grupo Lúmen e todos os demais...

DIARIO HÁ 30 ANOS

Quinta-feira, 10 de março de 1994 – ano 36, edição 8643

MANCHETE – Fernando Henrique importa para bater o oligopólio.

O ministro da Fazenda no governo Itamar iria assinar portarias baixando imposto de produtos importados para conter aumentos abusivos praticados por indústrias do País.

SÃO CAETANO – Aterro e lixo tomam Ribeirão dos Meninos na divisa com São Paulo.

CULTURA & LAZER – Pantaneira grava em Santo André. Aos 69 anos, a violeira Helena Meirelles preparava seu primeiro disco. Carreira começou em 1992 no Teatro Elis Regina, em São Bernardo, de onde saiu para resgatar o cancioneiro mato-grossense.

FUTEBOL – Pela série A-2, no Anacleto Campanella, São Caetano 0, São José 1; série A-3, em Birigui, Bandeirante 1, EC São Bernardo 0.

EM 10 DE MARÇO DE...

1904 – Roma, 4. Terminou a greve das cigarreiras de Veneza, as quais conseguiram obter pequenas concessões das fábricas.

1909 – Do correspondente do Estadão em Ribeirão Pires: deixou o cargo de subprefeito, neste distrito, o Sr. Juvenal Rocha, negociante.

Cogita-se aqui a fundação de uma Associação Protetora dos Enfermos, cujo fim será garantir ao sócio os necessários cuidados médicos, medicamentes gratuitos e outros recursos.

1944 – Cantor Paulo Sérgio nasce em Alegre (ES).

1959 - Fundado o Esporte Clube Madureira, na Vila Baeta Neves, em São Bernardo.

1984 - Fundada a APAE de Rio Grande da Serra.

