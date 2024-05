Consórcio promete retorno de alertas do CGE

O CGE ABC (Centro de Gerenciamento de Emergências ABC) está em fase de reestruturação. Conforme revelado pelo Consórcio Intermunicipal do Grande ABC ao Diário, o equipamento de monitoramento das condições meteorológicas da região está em fase de automatização do sistema de alerta e, após o processo, será feito um estudo de como disponibilizar os dados para a população. A entidade ainda não definiu um prazo para o retorno do equipamento, que não atua desde 2021.

Segundo explica o CGE ABC, com uma nova realidade orçamentária após a inadimplência e a saída de municípios consorciados, não foi possível renovar o contrato com a empresa que prestava o serviço de divulgação diária de boletins meteorológicos. Agora, segue em reestruturação o retorno do equipamento, com a automatização do sistema de alerta a partir de equipamentos de medição instalados na região e que serão enviados às Defesas Civis.

“Consolidado o novo sistema de alerta automatizado para acesso das Defesas Civis, o Consórcio Intermunicipal do Grande ABC irá estudar o melhor formato para abrir estes dados à população no futuro”, disse o Consórcio. No momento, as Defesas Civis municipais estão utilizando informações do Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais) e da Defesa Civil estadual para a realização do trabalho de prevenção.

Para Melissa Graciosa, professora de Drenagem e Hidráulica na UFABC (Universidade Federal do ABC) é fundamental que cada cidade ou região tenha um CGE e, no caso do Grande ABC, a medida se faz necessária porque cinco das sete cidades compõem a bacia hidrográfica do Tamanduateí, sendo parte dela Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema e Mauá (uma parte da Capital também é abrangida).

“Nossos rios estão tomados por avenidas, seja na margem ou sobre eles, então o alerta tem que ser integrado com o de trânsito. Por exemplo, a partir do alerta do CGE a equipe de trânsito já sabe quais vias e túneis tem que interditar porque vai alagar. O túnel do Anhangabaú, na Capital, é um exemplo clássico. A partir de um determinado limiar de chuva eles interditam o túnel para não haver risco de pessoas ficarem presas na enchente dentro do túnel como acontecia antigamente,” cita a docente.

Segundo ela, os alertas disparam uma determinada sequência de ações de contingência, definindo quais áreas têm que ser eventualmente evacuadas, para onde vão as pessoas ou onde o trânsito tem que ser interrompido. “O CGE é peça chave nisso, que ele seja reativado o mais breve possível para poder trazer essa segurança adicional diante desse cenário de extremos climáticos que estamos vivendo,” defende a especialista.

Maria Clara Sassaki, porta-voz da Tempo OK, empresa de desenvolvimento de tecnologias, soluções e serviços meteorológicos, defende o uso do equipamento. “Em termos de monitoramento do tempo, quanto mais estações e meteorologistas monitorando as condições, melhor. Até mesmo porque os centros de gerenciamento de desastres conseguem mapear as áreas de risco de cada lugar monitorado e ser ainda mais eficientes na hora de enviar um alerta meteorológico, principalmente para a população que já vive em áreas que costumam registrar transtornos com relação a variáveis meteorológicas.”

A especialista reforça o apontado pela docente e diz que os avisos meteorológicos são uma das medidas mais rápidas para minimizar os impactos de uma chuva severa. Isso porque quando a população e as autoridades têm ciência de que há uma tempestade se aproximando de uma determinada localidade nas próximas horas, é possível evacuar áreas de risco antes de a chuva começar ou de os rios transbordarem, o que pode salvar vidas.

Modelo é similar ao usado na Capital