Diadema retorna rotina de vacinação antirrábica em maio

Desde esta segunda-feira (6), a Unidade de Vigilância de Zoonoses (UVZ) de Diadema volta a aplicar doses de vacina antirrábica em cães e gatos como rotina do serviço. Isso foi possível ao avanço das obras de reforma do prédio técnico da Unidade, que chega a 90%. Assim, a vacinação será nos dias 6 e 8, segunda e quarta-feira, das 9h às 12h e das 13h às 16h, ou enquanto houver disponibilidade de doses.





Não é preciso agendar e a aplicação será por ordem de chegada. A orientação é que gatos devam ser levados em caixas de transporte e os cães, trazidos em coleira e guia, de acordo com seu tamanho. Também é importante que seja levado por um adulto que, caso necessário, tenha habilidade e força para conter o animal.





A situação epidemiológica da raiva animal está controlada no estado de São Paulo e, por isso, as campanhas de vacinação antirrábica foram suspensas desde 2020. Entretanto, a vacinação contra a raiva animal deve ser administrada anualmente.





Essa é uma maneira de proteger o animal contra a doença e, consequentemente, proteger as pessoas que convivem com ele”, explica a médica veterinária e coordenadora da UVZ, Nanci do Carmo. A aplicação da dose contra raiva é disponibilizada mensalmente, durante o ano, de acordo com o calendário da UVZ.





QUEM PODE RECEBER

Podem ser vacinados cães e gatos com mais de três meses de idade, com exceção de fêmeas prenhes ou com suspeita de estarem e animais em tratamento para doenças ou muito debilitados, pois algumas medicações e comorbidades podem influenciar na efetividade da vacina.