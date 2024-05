Cabo da PM é encontrada morta em casa em Diadema

Uma policial militar foi encontrada morta nesta segunda-feira (6), no bairro Inamar, em Diadema. Com cerca de 26 anos de carreira, Anna Campos atuava no Estado Maior do CPTran (Comando de Policiamento de Trânsito). A SSP (Secretaria de Segurança Pública) do Estado lamentou a morte da policial, que tinha 47 anos e era cabo da Polícia Militar de São Paulo.

Segundo informações da SSP, a vítima estava no chão, com sangue próximo a seu corpo. O caso é investigado pelo SHPP (Setor de Homicídios e Proteção à Pessoa) da cidade, que aguarda o resultado do laudo pericial para esclarecer todas as circunstâncias relacionadas aos fatos. As apurações são acompanhadas pela Divisão de PM Vítima da Polícia Militar.

Um vizinho, primo da proprietária do imóvel, descobriu o corpo e chamou a polícia. Ele explicou que o imóvel pertence à prima e tem quatro casas no quintal. Ele mora na segunda casa, enquanto o antigo inquilino ocupava a terceira, onde ocorreu o incidente.

Na manhã seguinte, a proprietária pediu ao primo que verificasse se o antigo inquilino havia retirado seus pertences, pois ele entregara as chaves no sábado, mas disse que voltaria para buscar o restante. Ao entrar na casa, o vizinho sentiu um cheiro forte e encontrou o corpo da mulher.