FSA lança cursos de biomedicina, ciência da computação e design

O curso bacharelado em biomedicina tem quatro anos de graduação (oito semestres) com a formação do biomédico (a) generalista apto às habilitações reconhecidas pelo Conselho de Biomedicina para atuação no mercado de trabalho. O aluno estará apto para atuar com práticas científico-tecnológicas inovadoras aplicando-as com excelência no desenvolvimento de pesquisas, contribuindo para o avanço da ciência e da tecnologia. Além disso, o curso enfatiza o respeito aos princípios éticos inerentes ao exercício profissional.

O mercado de trabalho é bastante amplo. O profissional poderá atuar em todos os níveis de atenção à. “Durante a graduação os alunos poderão vivenciar a teoria na prática com os estágios e ações sociais na comunidade. O colegiado do curso é formado por mestres e doutores”, revela a professora Mariana Cabral Silva, coordenadora do curso de bacharelado em biomedicina.

Com alta de demanda por profissionais bem qualificados no mercado de trabalho, os cursos de tecnologia da Fundação Santo André têm atraído muitos jovens ávidos por ingressar nesta área profissional, diz a FSA.

Para 2024, a novidade fica para o curso de bacharelado em ciência da computação. O curso foi projetado não apenas para atender às necessidades emergentes do mercado tecnológico, mas também para preparar os alunos para serem líderes inovadores em suas futuras carreiras.

Um dos principais diferenciais deste programa é a sua estrutura curricular moderna e flexível, que incorpora o conceito de micro certificações. Essa abordagem permite aos alunos ganhar reconhecimento por competências específicas adquiridas ao longo de cada semestre, aumentando significativamente a visibilidade profissional. “A grade curricular oferece uma experiência de aprendizagem rica e diversificada, caracterizada por uma combinação de aulas teóricas, práticas laboratoriais e projetos de extensão”, conta o professor Felipe dos Santos Bastos, coordenador ajunto da área de tecnologia da informação.

O escopo do novo curso de bacharel em design abrange as áreas de design gráfico, design digital e design industrial. Dentro de cada uma delas, os profissionais atuarão na criação de produtos esteticamente aceitáveis e funcionais, podendo atuar no desenvolvimento de projetos, assessoramento técnico e consultoria; empresas em geral (indústria, comércio e serviços), agências de publicidade e órgãos públicos dentre outros.

Com cerca de 3.000 estudantes, o Centro Universitário Fundação Santo André é reconhecido nacionalmente com nota máxima 5 junto ao MEC e oferece cursos em áreas como direito, publicidade, negócios, engenharia, arquitetura, TI, psicologia, biologia, e outros.