UBS União volta a ser reformada; custos da obra superam R$ 7,5 mi

A UBS (Unidade Básica de Saúde) União, no Alvarenga, em São Bernardo, finalmente será reformada. A administração pretende investir R$ 7,5 milhões. O Diário trouxe, no ano passado, série de reportagens sobre problemas no local, que foi interditado no dia 31 de março por risco de desabamento. O equipamento ficou quatro meses fechado para o público, prejudicando o atendimento da população de 22 bairros das imediações.

Intervenções foram realizadas no espaço, entre elas a construção de muro de arrimo, pintura interna e externa, instalação de novo piso vinílico, reforma do telhado, colocação de gradil e espaços para armazenamento de gás e bomba de água. O investimento na revitalização foi de R$ 960 mil e a reabertura aconteceu em agosto. Agora, a gestão do prefeito Orlando Morando (PSDB) prepara nova reforma na qual prevê a ampliação da unidade.

Sem dar detalhes, a Prefeitura de São Bernardo publicou ontem, no Diário Oficial, a homologação da empreiteira responsável pela gestão do contrato. O resultado do pregão eletrônico realizado no ano passado tem como vencedora a empresa Castelli Construção Civil e Comércio de Materiais Ltda. A execução das obras tem custo de R$ 7.563.000 e prazo de 360 dias para conclusão.

Moradores da região do Grande Alvarenga esperam que a obra resolva os gargalos de atendimento e amplie a oferta de serviços. Por outro lado, temem a precarização. Eles argumentam que, quando a unidade ficou fechada, para dar conta da demanda a gestão Morando sobrecarregou o sistema e a capacidade de atendimento das UBSs Ipê e Orquídeas, além de criar ‘puxadinhos’ para as equipes trabalharem nos territórios em consultórios improvisados em associações de bairro e igrejas.

Na primeira intervenção, a obra atrasou mais de um mês – era para ser entregue em junho, mas apenas em agosto a unidade foi reaberta.

ENVELOPES

Duas das nove empresas que participaram da disputa da concorrência para a reforma da UBS União apresentaram propostas mais baratas que a vencedora. A Construtora Marcelo Dantas Ltda disse que executaria o projeto por R$ 7.088.329,71. Já a JEA Construtora e Incorporadora ofertou R$ 7.341.217,52.

O objetivo da licitação é justamente obter o menor preço para os cofres públicos. Questionada, a gestão Morando não apresentou justificativa para a contratação da Castelli Construção Civil e Comércio de Materiais Ltda.

Os envelopes com as propostas comerciais foram abertos em 29 de dezembro de 2023, às 10h35. Na ocasião, a equipe técnica da Prefeitura declarou no documento com os valores apresentados por nove empresas que “nada foi observado”, ou seja, que o processo até aquele momento estava regular.