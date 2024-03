Pitty se despede do palco de festival com a filha em rara aparição

Os emos paulistas foram muito felizes no último sábado! O festival de música I Wanna Be Tour que aconteceu em São Paulo, no Allianz Parque, exaltou o punk rock, com apresentações nacionais e internacionais. Dentre as 12 atrações, somente três eram brasileiros: Fresno, Pitty e NX Zero. Mesmo em minoria, os brasileiros representaram em suas performances o que é o rock nacional e se destacaram além de outros artistas internacionais que estavam presentes no evento.

Como show de abertura do festival, a banda Fresno se apresentou às 11 da manhã. Mesmo com um horário tão cedo, os fãs e admiradores da música do grupo marcaram presença e apoiaram a banda. Alguns erros técnicos na produção sonora atrapalharam a experiência do público, e ainda assim não foram suficientes para acalmar a energia da galera.

Lucas Silveira, o vocalista da banda, guiou o show de maneira surpreendente e agitou o público do início ao fim. No momento da performance da música Nunca Fui Embora, o público da Pista Premium quis surpreender a banda e, com balões azuis, coloriram a plateia na hora da apresentação.

E não para por aí! Na despedida, Lucas trouxe sua filha, Sky, ao palco para dar um alô ao público. A menina, com um carisma só dela, derreteu o coração dos fãs.

Pitty foi a única mulher, como artista solo, a se apresentar no festival. Fato que não atrapalhou nem um pouco na performance da baiana, que agitou o público com seus hits do Admirável Chip Novo, álbum que completa 20 anos em 2024, além de outras músicas também muito conhecidas pelo público.

A cantora também levou sua filha, Madalena, fruto de seu amor com o baterista do NX Zero, Daniel Weksler, ao palco. Pitty evita mostrar sua filha publicamente, mas no último sábado surpreendeu o público com a rara aparição da pequena.

E o que foi a apresentação da NX Zero? A banda entrou e levantou o astral do estádio inteiro, a sensação do público era como se o show fosse só deles. Seguindo a mesma ideia de Fresno e Pitty, o grupo em que Di Ferrero é o vocalista também apresentou somente hits conhecidos pela maioria, e que fizeram sucesso nos anos 2000, como Pela Última Vez, Cedo ou Tarde, Só Rezo e tantas outras.