1 9 9 4 Segunda-feira de Carnaval... Clube da GM. Chácara 3 Irmãos. Industrial. Independente. Anchieta.

Kao Xangô, Atitô Babá

A sua benção, meu pai Oxalá.

Vitória Régia, no brilho da lua...

...clareia as águas de Iemanjá.

Um lindo boto encantava a índia nua...

...que apaixonou-se em noite de luar.

Do samba-enredo da Escola de Samba Beira Rio para o Carnaval 94 em Mauá.

Nas cidades deste eixo ao longo da Estrada de Ferro Santos-Jundiaí, só Rio Grande da Serra não anunciava bailes fechados de Carnaval em 1994.

Mesmo assim, apenas Mauá teve dois clubes voltados à folia, Industrial e Independente. Nas demais, só um clube por cidade se atreveu a fazer Carnaval.

São Caetano foi representado pelo Clube da GM. Diadema pela Chácara 3 Irmãos, aberto com exclusividade aos sócios. E Ribeirão Pires descentralizou. O Ribeirão Pires FC ficou sem Carnaval. Em seu lugar, o clube Anchieta, pelos lados da Rodovia Índio Tibiriçá, e mesmo assim só com matinês.

1904

Escrevia o Estadão:

O povo não se diverte; o povo espairece, ilude-se, procura espantar do seu espirito o pavoroso fantasma do fisco, do café a 4 mil réis, da terrível quebradeira em que tem andado.

Armando Godoy ganhou com a melhor fantasia no Ginastico Português. E o Internacional realizou sua festa infantil.

1909

Escrevia o Correio Paulistano:

Apesar de ser segunda-feira, as ruas do Triângulo encheram-se de gente. Afluência muito maior que a de domingo.

Pelas 8 horas da noite houve um burburinho do princípio da Rua Quinze de Novembro ao Largo do Rosário. Às janelas afluíram curiosas as senhoritas. O povo na rua abriu alas e uma grande curiosidade se estampava no rosto de todos: eram dois arros de reclame que passavam.

No Teatro Colombo, no Brás, as danças e o delírio atingiram as raias às 2 horas da manhã.

No Polytheama, do velho casarão na Rua (Avenida) São João, 40 mulheres da Companhia Francesa exibiram-se nos ‘can-cans’ mais tentadores possíveis.

Crédito das fotos 1 e 2 – Osvaldo Ventura/Banco de Dados

ALEGRIA. Cristina Tesolin e Wilson Pastorelli no Carnaval 94 da AA Industrial de Mauá: os dois foliões abriam a coluna ‘Informe Diário’, assinada pelos jornalistas Marcelo Mazuras e Silvia Pacolla

NA VILA DO TANQUE. Gilberto Spacov. Categoria luxo no Volkswagen Clube: outro destaque no ‘Informe Diário’ de 1994

DIARIO HÁ 30 ANOS

Sábado, 12 de fevereiro de 1994 – ano 36, edição 8621

MANCHETE – Brandão se calou sobre ficha de Cruz (o sindicalista morto em 6-1-1994).

Prefeito de Santo André afirmava ao Diário que tinha conhecimento de documento que contesta declarações de Zezé e laudo oficial do IML.

RIBEIRÃO PIRES – Recém-criado, o Conselho de Cultura elegia sua primeira diretoria: Gilberto Paschoal, artista-plástico, presidente; Luís Alberto de Abreu, dramaturgo, vice-presidente; Guadalupe Roca, diretora de Cultura, secretária.

Em pauta, a revitalização das festas tradicionais da cidade e reabertura do Museu Municipal Família Pires.

CARNAVAL 94 – Blocos vão sair em Santo André e Mauá.

MEMÓRIA – Em Santo André, o samba deixa o Centro e chega na Vila Alice.

EM 12 DE FEVEREIRO DE...

1739 - Luiz de Mascarenhas assumia o cargo de capitão-geral da Capitania de São Paulo.

1874 - Comarca de São Paulo é dividida em dois distritos especiais; no primeiro inclui-se o Grande ABC, então denominado Freguesia de São Bernardo.

1894 - Manoel Corazza nasce em São Bernardo. Fundador e primeiro presidente da Associação Comercial e do Palestra local; e fundador do Sindicato dos Moveleiros (patronal).

1904 – Roma, 10. As estações radiográficas de Bari e Antivari serão inauguradas em abril.

1909 – Era exonerada a pedido a professora Amélia Aurelina de Viterbo, da Colônia do Rio Grande, em São Bernardo.

1964 - Secretaria de Saúde do Estado e Prefeitura de São Bernardo aprovavam a realização de uma campanha de vacinação BCG no Município.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

Hoje é o aniversário de Rurópolis (PA) e Taió (SC).

Santo Antônio Cauleas

12 de fevereiro

Ou Santo Antônio de Constantinopla. Faleceu no ano de 901 e é celebrado como consolidador da paz e unidade da Igreja.

Ilustração – blog Coisas de Santos (divulgação)