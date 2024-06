Em Mauá, homem morre eletrocutado durante construção da laje

O pedreiro Carlos Roberto Siqueira veio a óbito após contato acidental com rede elétrica enquanto construía uma laje na Vila Feital, em Mauá. O episódio ocorreu na tarde desta sexta-feira (31), na Av. Dona Benedita Franca da Veiga.

A equipe de resgate do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) chegou a prestar socorro, mas não obteve sucesso.

O abastecimento de energia na avenida foi suspenso temporariamente. Em nota ao Diário, a Enel reforçou que "os cuidados com a segurança são fundamentais".

Uma lista de recomendações para manter a atenção com a rede elétrica foi compartilhada pela companhia, junto à confirmação das informações do óbito. As observações são publicadas na íntegra abaixo: