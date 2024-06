Rodovia Imigrantes sentido São Paulo tem trânsito congestionado

A volta do litoral após feriado prolongado apresenta congestionamento na tarde deste domingo (2). De acordo com a Ecovias, concessionária responsável pelo SAI (Sistema Anchieta-Imigrantes), os pontos de trânsito intenso no momento são a rodovia dos Imigrantes, sentido São Paulo, do km 62 ao km 58, rodovia Padre Manoel da Nóbrega, sentido São Paulo, do km 271 ao km 274, e a Cônego Domênico Rangoni, sentido São Paulo, do km 267 ao km 270.Todos por alto fluxo de veículos. As estradas apresentam boa visibilidade.

O Sistema Anchieta-Imigrantes está na Operação 4x6. No sentido litoral, é obrigatório o uso da pista sul e norte da Anchieta. Para ir sentido São Paulo, seguir viagem pelas pistas sul e norte da Imigrantes.