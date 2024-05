Terminal Santo André Leste terá aferição de pressão arterial e de glicemia

Passageiros que estiverem no Terminal Santo André Leste do Corredor ABD na próxima segunda-feira (3) poderão aferir a pressão arterial e realizar teste de glicemia. A ação de saúde preventiva vai acontecer das 10h às 14h e é uma iniciativa da EMTU em parceria com a Escola Grau Técnico Anhangabaú. O Terminal fica na Rua Visconde de Taunay, s/n – Centro.