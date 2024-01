No Grande ABC, 32,4% das escolas estaduais têm sistema integral de ensino

O Grande ABC possui 102 escolas estaduais que participam do PEI (Programa de Ensino Integral). O número corresponde a 32,4% do total de unidades na região, que são 315 e atendem 213.851 estudantes até o momento. A diretoria de ensino que conta com o maior número de escolas integrais é a de São Bernardo, que contempla também São Caetano e possui 39 unidades.

Neste ano, as aulas na rede estadual começam em 15 de fevereiro e terminam em 17 de dezembro. O fechamento do primeiro semestre acontecerá em 8 de julho, com férias programadas entre 9 e 28 de julho. No segundo semestre, as aulas voltam a partir do dia 29 de julho.

Todos os estudantes que desejarem entrar na rede estadual têm vaga garantida, de acordo com a resolução da Secretaria de Educação do Estado.

“As unidades escolares devem garantir, no mínimo, os 200 dias letivos previstos na LDB (Lei de Diretrizes e Bases). Se o calendário for alterado por qualquer motivo, as atividades suspensas podem ser realizadas em dias alternativos, como sábado, durante o recesso escolar ou férias”, reforça a Pasta.

A rede estadual conta com escolas em três cargas horárias, sendo de cinco horas para unidades regulares, sete horas e nove horas para as que fazem parte do PEI. No Grande ABC, a diretoria de ensino de Santo André tem 72 escolas, sendo 30 PEI. Das 81 unidades em São Bernardo e São Caetano, 39 são PEI.

Em Diadema, 17 das 59 unidades são com sistema integral. Já na Diretoria de Ensino de Mauá, que compreende também as cidades de Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra, são apenas 16 das 103 unidades estaduais inseridas neste programa.

A matrícula na rede estadual deve ser feita pelo responsável legal ou maior de 18 anos. É possível ser feita em qualquer unidade escolar do Estado ou no Poupatempo. Os documentos exigidos são RG, histórico escolar e comprovante de residência. O interessado também pode dar entrada na inscrição pelo portal da Secretaria Escolar Digital (www.sed.educacao.sp.gov.br).