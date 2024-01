Pulso do Mercado: juros dos Treasuries longos estendem perdas, à espera do Fed

Por Sergio Caldas

São Paulo, 31/01/2024 - Os rendimentos dos Treasuries operam em baixa na madrugada desta quarta-feira, com os de mais longo prazo estendendo perdas da sessão anterior, enquanto investidores aguardam decisão de política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA), que deverá deixar suas taxas inalteradas, à tarde. Antes disso, a ADP divulga pesquisa sobre criação de empregos pelo setor privado dos EUA.

Às 4h16 (de Brasília), o retorno da T-note de 2 anos caía a 4,299%, o da T-note de 10 anos recuava a 4,045% e o do T-bond de 30 anos diminuía a 4,278%.

Contato: sergio.caldas@estadao.com

TREASURIES: JUROS FICAM SEM DIREÇÃO EM MEIO A DADOS E MENOR TEMOR POR FISCAL, NA VÉSPERA DO FED

Por André Marinho

São Paulo, 30/01/2024 - Os juros da ponta curta dos Treasuries, mais sensíveis à política monetária, avançaram nesta terça-feira, após a divulgação de dados econômicos fortes na véspera da decisão do Federal Reserve (Fed). Na extremidade longa da curva, os rendimentos recuaram, com menor risco fiscal nos EUA antes de relatório trimestral de refinanciamento do Tesouro americano.

No fim da tarde em Nova York, o yield da T-note de 2 anos subia a 4,361%, mas o da T-note de 10 anos caía a 4,050% e o do T-bond de 30 anos cedia a 4,267%.