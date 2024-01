Jenny Miranda se emociona ao saber sexo do bebê da filha, Bia Miranda: - A vovó ainda vai te conhecer

Bia Miranda, filha de Jenny Miranda, está grávida do DJ Buarque, seu namorado. No último domingo, dia 28, o casal anunciou o sexo junto com o nome do bebê. Jenny Miranda, a mãe da jovem de 19 anos de idade, se emocionou ao saber o gênero de seu mais novo neto e afirmou esperar uma reaproximação com a filha, com quem tem relação conturbada.

Jenny não foi convidada para o chá revelação e assistiu ao evento por uma live no Instagram:

- Gente, eu vou ser avó de um menino, comemorou, chorando em seus stories.

A ex-peoa lamentou estar distante da filha:

- Ela está muito linda! Como eu queria estar junto com ela agora... Mas está bem, ela está feliz, eu estou feliz!, disse, ainda chorando.

Por fim, Jenny comemorou novamente e se mostrou ansiosa com a chegada do neto:

- Vem Kaleb, vem que a vovó ainda vai ter conhecer.