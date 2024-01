Escolas de futebol gratuitas de Diadema estão com matrículas abertas

As matrículas ou rematrículas para as escolas gratuitas de futebol da Prefeitura de Diadema podem ser feitas até o próximo sábado (27). Os interessados devem comparecer a um dos 11 campos onde são realizadas as aulas. Os endereços podem ser conferidos aqui e os atendimentos acontecem de terça a sábado, das 8h às 11h e das 13h30 às 17h. Os documentos necessários para a matrícula são a declaração escolar de 2024 original e uma cópia, RG do responsável e da criança ou jovem, comprovante de residência e carteirinha de vacinação.

Reginaldo Silva, 52, professor há mais de 20 anos de uma das escolinhas que participam do projeto conta que ações como essa são importantes para o desenvolvimento dos jovens. “Projetos como esse são importantes para combater o sedentarismo e a evasão escolar. Ações voltadas para o esporte, cultura e lazer são as mais essenciais”. E complementa. “Além da parte divertida e de recreação, o esporte para as crianças também é importante na parte educacional, como o aprendizado de regras de convívio, o respeito pelos colegas e pelo ambiente.”

No último ano, as escolinhas de futebol de Diadema atenderam cerca de 4,7 mil meninos e meninas, de 5 a 17 anos. Além das aulas gratuitas de futebol de campo, a ação da Secretaria de Esporte e Lazer também tem o objetivo de contribuir para a formação cidadã, combate à violência, respeito à diversidade e inclusão social e permanência escolar.

O morador de Diadema, Alberto da Silva, 56, explica que incluiu o filho no projeto para aprender um pouco mais sobre esportes. “Meu filho gosta de futebol, sempre quis treinar e foi uma ótima oportunidade de agregar mais disciplina na rotina, as aulas permitem o contato com diferentes pessoas, além de aprender com ótimos professores”, afirma reforçando que a ação pode ser um incentivo para jovens com o sonho de serem atletas.