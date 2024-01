Imagens do CGE de São Caetano auxiliam GCM a prender homem por furto de celular e carteira no Bairro São José

Imagens de câmeras de videomonitoramento do CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências) da Prefeitura de São Caetano do Sul auxiliaram uma equipe da ROMU (Ronda Ostensiva Municipais) da GCM (Guarda Civil Municipal) a deter um homem (31 anos) no Bairro São José, envolvido em furto de celular do motorista de um Hyundai I30, na capital, na sexta-feira (19/1). O homem detido foi conduzido à Delegacia Sede de São Caetano, onde permaneceu preso por furto.

Um celular e uma carteira de documentos foram furtados de dentro de um Hyundai I30, por volta das 6h30, no Bairro Sacomã, na capital. O proprietário, que conseguiu rastrear por GPS o local onde estava seu celular furtado, percebeu que o mesmo encontrava-se em São Caetano e avisou as autoridades.

Já em São Caetano, a equipe de operadores do CGE percebeu atitude suspeita de dois homens no cruzamento da Guido Aliberti com a Estrada das Lágrimas, no Bairro São José, e avisou a GCM, que enviou uma viatura da ROMU ao local.

Já no local, os GCMs realizaram a abordagem de praxe e recuperaram os pertences da vítima (celular e a carteira). “A ação da GCM demonstra a importância do trabalho integrado entre CGE, através da eficácia das câmeras de videomonitoramento, e Forças de Segurança no combate ao crime”, resumiu o secretário de Segurança, Sallum Kalil Neto.