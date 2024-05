Santo André inaugura usina solar para geração de energia limpa

Santo André inaugurou na manhã desta terça-feira (28), no Jardim Las Vegas, uma usina solar de geração de energia limpa. O equipamento é o primeiro de quatro que serão implementados no município e formarão um parque fotovoltaico, o maior projeto público municipal do tipo no País, segundo a Prefeitura. A carga captada na unidade será disponibilizada para a Enel e, em troca, a concessionária vai fornecer para a cidade créditos que serão utilizados para reduzir o valor da conta de luz de prédios públicos.

A usina possui 1.764 painéis solares instalados em uma área de 11 mil metros quadrados. As obras foram realizadas em oito meses e custaram R$ 8,7 milhões, recurso oriundo do Fundo de Iluminação Pública andreense. Além das placas, as intervenções contemplam a construção de uma sala de controle, instalação da parte eletromecânica, plantio da grama e sistema de drenagem, entre outros.

Segundo a Prefeitura, a média de tempo de retorno do dinheiro investido na Upes I (Unidade de Produção de Energia Solar) Santo André, localizada na Rua José Marçon, é estimada em sete anos, ou seja, a partir desse período, a unidade fotovoltaica passará a gerar benefícios financeiros que, durante a vida útil do parque (30 anos), são estimados em R$ 138 milhões.

Durante o evento de inauguração, o prefeito Paulo Serra (PSDB) falou sobre a necessidade de as cidades se adaptarem às mudanças climáticas e investirem em tecnologias sustentáveis para minimizar efeitos de desastres naturais.

“Esse projeto está diretamente ligado a um dos desafios que não é mais do futuro, é do presente, a questão da mudança climática. Todos temos que contribuir, e o poder público precisa liderar pelo exemplo. Temos que desacelerar o aquecimento global e a produção da energia limpa é uma das alternativas. O mundo pode subir cerca de 1.5 graus nos próximos anos e isso já está trazendo consequências trágicas, com desastres que antes não sofríamos, como estamos vendo no Rio Grande do Sul”, alertou o chefe do Executivo.

Serra explicou ainda os benefícios ambientais e financeiros da nova usina de energia limpa para o município andreense. “Começamos hoje a plantar uma semente para o futuro. A produção de energia limpa significa que vamos ter uma conta de luz menor para a Prefeitura e consequentemente para o cidadão, que contribui com a iluminação pública. Além das usinas fotovoltaicas, as lâmpadas de LED, presentes em 80% da cidade, terão cobertura de 100% e também contribuem para essa economia. Outro ponto importante é que com as usinas poderemos vender essa energia inesgotável por um preço alto e comprar por um valor subsidiado, medida disponível para o poder público”, comentou o prefeito, que estava acompanhado do secretário de Ações Governamentais e candidato à prefeitura andreense, Gilvan Junior (PSDB).

O secretário de Infraestrutura e Serviços Urbanos, Vitor Mazzeti Filho, revelou durante a inauguração que a próxima usina de energia solar deverá ser inaugurada em julho, na Avenida dos Estados. Conforme o gestor, a estrutura do equipamento já estava finalizada, porém a central ainda não está interligada ao sistema.

As outras duas usinas, que serão instaladas no aterro sanitário, no bairro Cidade São Jorge, estão em fase inicial, com previsão de inauguração de uma unidade em dezembro deste ano e da outra apenas em 2025.

O projeto do parque fotovoltaico de Santo André prevê a instalação total de 8.820 painéis de energia solar – sendo 1.764 na Upes I e 2.352 na unidade da Avenida dos Estados. O investimento total dos equipamentos ficará no valor de aproximadamente R$ 41 milhões e a área total das quatro centrais somadas será de 56 mil metros quadrados, enquanto a área de placas construídas será de 22.614 metros quadrados.