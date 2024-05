Feiras em Diadema vão funcionar por três semanas

A partir da segunda semana de junho a Feira Noturna e a Super Feira - que compreende os empreendimentos Afrofeira, Agroecológica e Solidária e o Projeto Feira Feira – vão abrir para o público na Praça Lauro Michels, no centro de Diadema. Os dias de atendimento serão: 13, 20 e 27 de junho.

O horário de funcionamento será o mesmo da Praça da Moça, das 16h às 21 h, e a razão da troca de endereço temporário, são os festejos de São João, que neste período vão ser realizados na confluência da rua Graciosa com a Avenida Alda onde está localizada a praça.



Hoje a Feira Agroecológica e Solidária de Diadema funciona dentro da Feira Noturna, que há mais de dez anos atende a população da região central da cidade.



A venda de alimentos sem agrotóxicos ocorre em toda a segunda semana de junho e, junto com ela, também acontece a comercialização de produtos artesanais fabricados por artesãos da Feira Feira, organizada pela Secretaria de Cultura, e da Afrofeira, iniciativa da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho. As três ações de economia solidária visam promover renda e a maioria dos participantes são moradores de Diadema.

Além de música ao vivo em algumas edições, ao frequentar os pontos de economia há um leque de opções para compras. Entre elas comidas típicas, hortaliças, frutas e legumes, peixes, mel e doces, artesanatos, tranças e penteados afros. Tem ainda a venda de verduras agroecológicas, chás e temperos vindos das hortas comunitárias de Diadema, do Programa Agricultura Urbana.