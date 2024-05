Grande ABC tem todas cidades classificadas em risco de desastres ambientais

As sete cidades do Grande ABC estão localizadas em áreas de risco recorrente para desastres ambientais, como deslizamentos de terra, enxurradas e inundações. Os municípios da região foram classificados em levantamento realizado pelo governo federal, que apontou que 1.942 cidades do Brasil (uma em cada três), sendo 172 no Estado de São Paulo, estão sujeitas às ocorrências desta natureza.

Na região, 288.248 moradores residem em áreas de perigo em cinco municípios – o estudo não apresentou os dados de São Caetano e Ribeirão Pires (veja dados na arte ao lado). Em 2019, a região registrou uma das piores enchentes da história, que deixou dez mortos e 284 pessoas desabrigadas.

Segundo as prefeituras de Santo André, Diadema, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra, em 10 anos, de 2003 a 2023, foram contabilizadas 12 mortes, 1.240 imóveis interditados e 217 famílias desabrigadas – esses números são muito maiores, porém, já que os Paços de São Bernardo, São Caetano e Mauá não informaram os dados, apesar de sofrerem frequentemente com enchentes e deslizamentos.

O estudo foi publicado em abril deste ano e foi realizado em razão das obras previstas para o Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), que prevê investimentos em infraestrutura em todo o País. No Grande ABC, 14 projetos foram selecionados em Santo André, São Bernardo, Diadema e Mauá para urbanização de favelas, regularização fundiária e contenção de encostas.

Além das mudanças climáticas provocadas pela ação humana, que têm intensificado os desastres ambientais (leia mais abaixo), o intenso e acelerado processo de urbanização das cidades é uma das principais causas de inundações, segundo explica a professora de Hidráulica e Drenagem da UFABC (Universidade Federal do ABC), Melissa Graciosa.

A docente conta que historicamente os bairros foram sendo criados em fundos de vale e sobre os rios, por conta da atividade econômica gerada no entorno. “Essas novas partes, que antes tinham o regime natural de cheia, e também foram impermeabilizadas, passam a produzir mais expoentes, e isso vai parar no rio. Quando a chuva cai em uma bacia hidrográfica e as planícies estão ocupadas por cidades, a água vai crescendo e subindo em direção às partes mais altas”, diz.

A docente cita como exemplo a Avenida Brigadeiro Faria Lima, em São Bernardo, construída por cima do Ribeirão dos Meninos, principal afluente do Tamanduateí. “Ocupamos os espaços das águas e, com as mudanças climáticas e as inundações intensificadas, as águas vêm tomar o espaço dela de volta.”

Melissa esclarece ainda a diferença entre as bacias hidrográficas dos estados de São Paulo e do Rio Grande do Sul, que registrou neste mês uma das piores enchentes da história, com 163 mortos, 72 pessoas desaparecidas e 647 mil desabrigados – 467 dos 497 municípios do estado gaúcho foram afetados.

“As características das bacias hidrográficas são diferentes. No Rio Grande do Sul, a área é maior e a formação de cheia é lenta, ou seja, vai enchendo ao longo dos dias e o tempo de concentração da água é maior e pode durar semanas para escoar. Enquanto o rio Tamanduateí, por exemplo, que cruza os municípios da região, forma cheias mais rápidas, mas também tem um tempo de escoamento menor. O que as duas regiões têm em comum é que as pessoas que vivem próximas às áreas de várzea estão sujeitas às enchentes e sempre estarão”, finaliza a professora.

Populações pobres são mais afetadas pelos eventos climáticos