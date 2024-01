Ribeirão Pires retoma Calendário do Castramóvel para bem-estar animal

A Prefeitura de Ribeirão Pires, por meio da Secretaria de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal, retomou o calendário do Castramóvel para este ano. A ação teve início nesta quinta-feira (19), no Jardim Iramaia, e visa democratizar o acesso ao procedimento de castração, que conta com inscrições abertas.

Segundo a equipe ambiental da Prefeitura, a programação prevê atendimentos em diferentes bairros da Estância com o Castramóvel, uma vez por semana. Essa iniciativa tem como objetivo alcançar os munícipes que, por diversos motivos, não conseguem levar os animais até a base da equipe durante as campanhas de castração realizada às terças-feiras.

Para agendar o procedimento, é necessário que o animal de estimação tenha entre seis meses e seis anos de idade. As inscrições podem ser feitas de forma prática e rápida pelo aplicativo Ribeirão Pires Digital ou por meio do número (11) 4824-4197, de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h.