Príncipe Harry teria ficado sabendo sobre estado de saúde de Rei Charles III através da mídia

O Príncipe Harry supostamente não teria ficado sabendo sobre o diagnóstico de aumento da próstata do Rei Charles III até a mídia o divulgar. Segundo informações do The Telegraph, o duque de Sussex teria recebido informações em uma mensagem do Palácio de Buckingham, mas há a possibilidade de que quando ela chegou o marido de Meghan Markle já havia visto as notícias circulando.

Até o momento Harry ainda não se pronunciou sobre o estado de saúde do pai, que foi anunciado na última quarta-feira, dia 17. Além do rei, outro membro da família real que também está recebendo cuidados médicos é Kate Middleton, que passou por uma cirurgia abdominal bem-sucedida e ficará afastada de seus compromissos para focar na recuperação.

Nesta sexta-feira, dia 19, o duque de Sussex será nomeado uma Lenda Viva da Aviação em uma cerimônia de premiação organizada por John Travolta em Beverly Hills, nos Estados Unidos. Meghan Markle acompanhará o marido no evento.