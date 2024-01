Ludmilla anuncia show no Coachella 2024; saiba datas e mais atrações

O Coachella, festival de música que acontece na Califórnia, Estados Unidos, anunciou as atrações deste ano e Ludmilla está entre os nomes. O evento acontecerá entre os dias 12 e 21 de abril. A brasileira vai se apresentar nos dias 14 e 21. Nestes dois domingos, também se apresentarão Doja Cat, J Balvin e Bebe Rexha.

Antes de Ludmilla, nomes como Anitta e Pabllo Vittar, Emicida, CSS, Céu, Boogarins, The Twelves, Gui Boratto, Amon Tobin e Anna também já subiram no palco do festival. Nas redes sociais, a artista celebrou a conquista:

"avisa lá na gringa que a vilã, a danada, a maliciosa tá chegando pra botar pra f**er no Coachella. Estava guardando esse segredo e agora finalmente posso comemorar mais essa conquista! Estamos no Coachella", escreveu no Twitter.

Tyler The Creator, Lana ana Del Rey e No Doubt também estão entre os nomes do line-up.