Rua com dois nomes gera transtornos em São Bernardo

Moradores do Baeta Neves, em São Bernardo, reclamam de transtornos causados pela mudança de nome em uma via do bairro que teria ocorrido desde 2020. Trata-se da Avenida Marginal Córrego Taióca, que passou a se chamar Rua Tufic Helú. No site dos Correios, o CEP (Código de Endereçamento Postal) 09751-560 (referente ao endereço dos moradores), identifica a via como Avenida Marginal do Córrego Taióca, enquanto no Google, a via é reconhecida pelos dois nomes.

A aposentada Shirley Aparecida Portugal Martins, 65 anos, moradora há 22 anos do bairro, conta que a falta de identificação única no endereço ocasiona diversos problemas, como nas compras on-line, por exemplo. “Há quase quatro anos que sofremos com a entrega de encomendas. Se você pesquisar na internet, aparece um endereço com o mesmo nome, Avenida Marginal Córrego Taióca, porém, é no Jardim Las Vegas, em Santo André. Ou o item é entregue nesse bairro e outra pessoa recebe ou com sorte o entregador avisa e ficamos na esquina para receber”, explica. O local em questão fica próximo à divisa entre os dois municípios. Além dos contratempos com as entregas, Eliete Marcelino, 54, revela que a duplicidade dos nomes também prejudica o acesso a serviços públicos, como atendimento médico e zeladoria urbana.

“Durante esse período, o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) se recusou a vir aqui porque dizia que o endereço não existia, duas pessoas que estavam doentes precisaram se locomover sozinhas até o hospital. Além disso, estou sem atendimento médico na UBS (Unidade Básica de Saúde) Baeta Neves desde quando começou essa situação. Os funcionários dizem que a unidade não atende o endereço citado porque a localização dá em Santo André, enquanto isso nós ficamos esquecidos aqui, sem poder receber um remédio em casa ou mesmo ter atendimento médico”, desabafou a moradora, que mora há 33 anos no bairro.

Os munícipes contam que nos últimos anos também enfrentaram problemas com a zeladoria urbana. “Não temos mais serviço de varrição, os funcionários realizam a limpeza até a Rua Isabel dos Santos Goes, que é uma travessa da nossa via. Já liguei na Prefeitura e eles dizem que a responsabilidade para resolver a duplicidade de nomes é dos Correios, enquanto a empresa pública diz que a administração de São Bernardo que precisa resolver”, ressalta Eliete.

QUEM MUDOU?

A mudança do nome de uma via pública só pode ser realizada pela Câmara Municipal ou pelo Executivo do município. A alteração do endereço no Baeta Neves não foi efetuada pelos vereadores, segundo informou a Casa Legislativa.

Já a Prefeitura de São Bernardo não informou o motivo da alteração, tampouco quais providências serão adotadas para solucionar o problema. A administração também não confirmou se a limpeza da rua será realizada.

Procurados, os Correios não se manifestaram até o fechamento desta edição.