Precisando de um ponto, Corinthians recebe o Inter

A vitória contra o Vasco no meio de semana praticamente selou a permanência do Corinthians na Série A. Porém, matematicamente, o time ainda tem chances de queda. Poucas, mas tem. Por isso, na partida de hoje, às 18h, contra o Internacional, na Neo Química Arena, o Corinthians busca pelo menos um empate para não correr nenhum risco e já poder pensar completamente em 2024.

A partida marcará a despedida de Fábio Santos, que fará sua última partida na Neo Química com a camisa do Corinthians. O jogador decidiu pela aposentadoria no final da temporada.

No duelo de logo mais, o técnico Mano Menezes não poderá contar com o atacante Yuri Alberto, suspenso por cartão. Para seu lugar, o favorito é o jovem Giovane, que marcou o quarto gol do Timão em São Januário na terça-feira. Felipe Augusto é outro que também pode ser escolhido. Por outro lado, o zagueiro Gil estará de volta, após cumprir suspensão. Nas demais posições, o time deverá ser o mesmo que venceu o Vasco.

O Internacional vem de vitória diante do Cuiabá por 2 a 0 em Mato Grosso e ocupa a 10ª posição com 49 pontos.