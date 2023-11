Henrique Martins é o sexto eliminado do programa 'A Fazenda'

Henrique Martins foi o sexto eliminado do programa A Fazenda 2023. O resultado da roça desta semana foi revelado na madrugada desta sexta-feira, 10.

O ex-peão teve apenas 5,64% dos votos para permanência no reality show da Record. Henrique disputava a roça com o conturbado casal Jaquelline Grohalski e Lucas Souza.

"Esse jogo é uma coisa única na vida, é um autoaprendizado, a gente se conhece muito lá dentro...vou levar muita coisa para a vida", disse Henrique, ao se despedir do programa.

O ex-peão também disse que sua torcida fica para Radamés e também torce para que Nadja saia, pois foi com quem teve mais desavenças.

Como foi a formação da roça

Henrique caiu na berlinda ao sobrar no Resta Um durante formação da Roça na última terça-feira, 7. Ele teve a oportunidade de escapar ao disputar da Prova do Fazendeiro na quarta, mas perdeu para Yuri Meirelles na competição, que contou também com Jaquelline.

Lucas Souza, que também disputou pela permanência, foi vetado de participar da Prova por Alicia X no uso do Poder Branco.