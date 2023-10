Chuchu inclui tática na cabeça de Morando

A polêmica entrevista do vereador Paulo Chuchu (PRTB) foi o assunto mais comentado na Câmara e na Prefeitura de São Bernardo ontem. Dentro do Executivo, o clima foi de surpresa pelo fato de o parlamentar, hoje na base de sustentação do prefeito Orlando Morando (PSDB), já sinalizar apoio ao deputado federal Alex Manente (Cidadania) e avisar que não estará no palanque do deputado federal Marcelo Lima (PSB), argumentando que não tem como estar ao lado de um quadro filiado a um partido político próximo da esquerda. Alguns interlocutores de Morando confidenciaram que o tucano admitiu haver uma onda pró-Alex dentro do governo e que, por pacificação, o caminho natural é endossar o nome do parlamentar do Cidadania no pleito.

Críticas

Já na Câmara de São Bernardo, as falas de Paulo Chuchu (PRTB) contra o regimento interno e contra os próprios vereadores foram interpretadas como guerra declarada pelo parlamentar. Desde sua posse, havia um clima de guerra fria na casa, com Chuchu, na maioria das vezes, isolado dos debates e discussões políticas.

Filiação

Prefeiturável em 2020 pelo PSB em São Bernardo, o médico Leandro Altrão se filiou oficialmente no PCdoB, em solenidade realizada no fim de semana, com a presença do deputado federal Orlando Silva (PCdoB) e do deputado estadual Luiz Fernando Teixeira, pré-candidato do PT à Prefeitura. A tendência é a de que Altrão seja candidato a vereador, mas não se descarta ele entrar na briga pela vice de Luiz Fernando.

À espera – 1

Outro assunto que tem dominado as rodas de conversa em São Bernardo é o fato de o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) não ter pautado a retomada do julgamento do processo movido pelo Solidariedade contra o deputado federal Marcelo Lima (PSB) por infidelidade partidária. A ação está 2 a 0 contra Marcelo e foi interrompida por pedido de vista do ministro Kássio Nunes Marques.

À espera – 2

O Solidariedade pede a cadeira de Marcelo alegando que o deputado federal, eleito pela sigla, deixou o partido sem justa causa para ir para o PSB. Marcelo Lima argumenta que saiu do Solidariedade pelo fato de a legenda não ter atingido a cláusula de barreira.

Périplo

O ex-deputado Vanderlei Siraque segue em seu périplo para convencer o PT de Santo André a apostar no nome de sua mulher, a ex-vereadora Bete Siraque, como candidata do partido à Prefeitura no ano que vem. Na sexta-feira, Siraque foi visto em uma renomada padaria da cidade junto do ex-secretário de Saúde Homero Nepomuceno.

Recados

A sessão na Câmara de Mauá de hoje promete ter emoção. O vereador Sargento Simões (PL) tem avisado que irá com munição cheia, em especial para rebater críticas recebidas da bancada do PT, e garantiu que irá votar contra os projetos de autoria do prefeito Marcelo Oliveira (PT).

Reunião

Ex-vereador e ex-prefeiturável de São Caetano, Fabio Palacio (União Brasil) se reuniu com a presidente nacional do Podemos, Renata Abreu. O partido declarou apoio à sua pré-candidatura, na figura do vereador Edison Parra (Podemos).