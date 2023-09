Termômetros da região chegaram a marcar 34ºC ontem

A semana começou com forte calor no Grande ABC. Em todas as cidades da região, nesta segunda-feira (18), os termômetros ultrapassaram a marca de 30ºC, Em Diadema, por exemplo, foi registrada a maior temperatura da região: 34ºC, de acordo com a Climatempo.

Essa situação deve se repetir por toda a semana. No sábado (23), inclusive, a chegada da Primavera deve ser com temperaturas superiores aos 30ºC. Apenas no domingo (24), é que há previsão de temperaturas mais amenas, com médias mínimas de 16ºC e máximas de 24ºC.

Com o calorão de ontem, não foi difícil avistar pelas ruas da região pessoas com óculos escuros, bonés, garrafinhas d’água, sombrinhas, sorvetes e até mesmo refugiadas em locais com sombras, tudo para tentar driblar o sol forte, como é o caso das amigas Isís Martins e Samara Cirilo, que se refrescavam com sorvete sentadas à beira do chafariz da avenida Kennedy, em São Caetano.

Outra cena flagrada pelo Diário ontem à tarde, foi a de um rapaz, também no chafariz da Kennedy, mergulhando para se refrescar do forte calor. “Está muito quente. Precisava me refrescar. Senti até a minha pressão baixar com o calorão”, disse sem querer se identificar. Naquele momento, em São Caetano, os termômetros marcavam 33ºC.

Apenas depois da 18 horas as altas temperaturas deram uma trégua devido às chuvas isoladas que caíram pela região. Ainda assim, os termômetros ficaram na casa dos 25ºC. Nenhum transtorno importante foi registrado. Não há previsão de chuvas para os próximos dias.