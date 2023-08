Emma Stone fica loira e fãs a comparam com Gwen Stacy

08/08/2023 | 16:10



Por ter feito diversos personagens com cabelos ruivos, alguns internautas esquecem que a cor original do cabelo de Emma Stone não é essa - apesar do tom combinar muito com ela. A atriz, conhecida por seus papeis em La La Land, Cruella e A Mentira, é loira.

Apesar de não deixar o cabelo da cor original, por vezes, a famosa aposta em um tom super platinado para sair um pouco do vermelho. E foi exatamente isso que ela fez nesta terça-feira, dia 8, junto com um corte. Sua cabeleireira não perdeu a oportunidade e compartilhou o resultado do procedimento através de seu Instagram.

Muitos fãs de Emma deixaram diversos elogios nos comentários. Entretanto, a maior parte deles a comparava com Gwen Stacy, de Homem-Aranha, e eles já imaginaram que a mudança da atriz seria por conta de um papel relacionado com a personagem.

Vale lembrar que Stone interpretou Gwen em O Espetacular Homem-Aranha. A atriz deu vida à namorada de Peter Parker, interpretado por Andrew Garfield.

Gwen está de volta!, disse um internauta.

Spider-Gwen, comentou outro.