Médica é agredida por paciente após negar atestado em UPA de São Bernardo

A Prefeitura de São Bernardo repudiou, nessa terça-feira (8), a agressão sofrida por uma médica durante o plantão na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Alvarenga no último sábado (5). Segundo relatos da própria profissional e de testemunhas, a médica foi atacada por uma paciente após recusar a emissão de um atestado que não se justificava clinicamente.



LEIA MAIS: Médica é agredida e hospital tem estrutura danificada em São Caetano

A situação ocorreu por volta das 18h e mobilizou a GCM (Guarda Civil Municipal), acionada por meio do botão de pânico instalado na unidade. A Polícia Militar também foi chamada e conduziu a agressora até a delegacia para registro da ocorrência.



A médica agredida atua na rede municipal há cerca de três anos e recebe acompanhamento e apoio da Secretaria de Saúde. A pasta reafirmou seu compromisso com a valorização dos profissionais da área e condenou veementemente qualquer tipo de violência contra trabalhadores da saúde.



A Prefeitura destacou ainda que todas as UPAs do município estão equipadas com botão de emergência para garantir a segurança das equipes de plantão.