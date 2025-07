Operação contra golpes em móveis planejados prende suspeitos em Santo André

O GOE (Grupo de Operações Especiais) de Santo André participou de uma ação conjunta que resultou na prisão de suspeitos acusados de aplicar golpes envolvendo empresas de móveis planejados. A operação, chamada de MDF, foi realizada na terça-feira (8) e cumpriu mandados no município do Grande ABC, em Goiânia (GO) e Aparecida de Goiânia (GO).

De acordo com informações da Polícia Civil, foram cumpridos três mandados de prisão temporária, quatro mandados de busca e apreensão e o sequestro de bens avaliados em R$ 500 mil. As investigações apontam que o grupo utilizava negócios de fachada na fabricação de móveis para enganar consumidores, causando prejuízos que variavam de R$ 7 mil a R$ 100 mil. Pelo menos seis vítimas já foram identificadas.

Os presos poderão responder por associação criminosa e estelionato, crimes que, somados, têm penas que podem chegar a oito anos de reclusão.

O trabalho foi coordenado pela Delegacia Estadual de Repressão a Crimes contra o Consumidor de Goiás, com apoio do GOE de Santo André. O inquérito segue em andamento, com coleta de depoimentos e análise dos materiais apreendidos.