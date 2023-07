Lore Improta comete gafe e compra quadro por 13 mil reais em leilão

26/07/2023 | 12:10



Como você acompanha, muitos famosos quando participam do programa Que História é Essa, Porchat? acabam proporcionando altas risadas e espanto nos seguidores. E isso foi o caso da esposa de Léo Santana, a Lore Improta.

A dançarina marcou presença no programa e acabou comentando sobre uma gafe que cometeu ao perder 13 mil reais em um leilão. Lore revelou que estava curtindo o São João da Thay e uma emissora a chamou para uma entrevista e ela revelou que estava com muitas dificuldades em ouvir as perguntas.

- Nesse meio tempo, a Preta Gil e a Camila Queiroz subiram no palco. Eu estava na entrevista, concentrada, mas vi que elas estavam lá. E eu toda hora: O quê? Não entendia o que estavam falando.

E foi durante o bate-papo em que Preta e Camila chamaram Lore Improta que começou a responder os chamados das amigas levantando muito feliz as mãos, mas sem ouvir o que elas estava conversando no palco.

- Daqui a pouco a Preta: Vendindo para a Lore Improta! Quando eu olho, está toda a festa olhando para mim. Era um leilão beneficente.

Mas vale citar que o prêmio arrematado pela bailarina foi um quadro por 13 mil reais, e o valor pago pela obra iria para um projeto do UNICEF.