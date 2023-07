Morando e a ingratidão com deputados

Da Redação



08/07/2023 | 07:43



Não bastasse rasgar o histórico político de antipetista no afago a um secretário executivo do Ministério das Cidades do governo Lula e, de forma destemperada, atacar vereadores da base governista os chamando de puxa-saco, o prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), disse no palanque que somente os deputados Carla Morando (PSDB, estadual) e Marcelo Lima (PSB, federal), ajudam a cidade. Ele se esqueceu até mesmo das próprias declarações. Em junho, em suas redes sociais, Morando enalteceu o deputado federal Alex Manente (Cidadania) pelo envio de recursos para construção da alça de acesso à Rodovia Anchieta pela Avenida Lions. Também elogiou Alex nas tratativas, junto ao presidente da Câmara Federal, Arthur Lira (PP), para repactuação de dívidas previdenciárias que resultou em economia de R$ 96 milhões. Sobre os deputados estaduais, Morando deveria ter consultado o Portal da Transparência, que aponta envios de verba dos deputados Luiz Fernando Teixeira e Teonílio Barba, ambos petistas, à cidade.

Bastidores

Canoas virando

Em Mauá, o vereador Márcio Araújo (PSD) gerou burburinho em seu partido por divulgar fotos ao lado da deputada federal Renata Abreu, líder nacional do Podemos. Ele esteve em Brasília nesta semana e foi recebido com pompas pela parlamentar. O Podemos é um partido que alinhou apoio à futura candidatura do prefeito Marcelo Oliveira (PT) à reeleição. Já o PSD tem o atual presidente da Fundação Casa, Juiz João, como nome para o pleito.