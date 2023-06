Ticiane Pinheiro relembra quadradinho de oito feito em programa: - De repente viram quem é a Ticiane de verdade

26/06/2023 | 08:10



A série especial Record 70 Anos vem trazendo diversas entrevistas bacanas para os fãs. Na noite do último domingo, dia 25, foi a vez de Ticiane Pinheiro relembrar a sua trajetória na emissora em entrevista durante o Domingo Espetacular.

Multitalentosa e carismática, ela acumula sucessos na emissora, tendo atuado em novelas, em série, participado e apresentado reality show, e agora assumindo a apresentação do Canta Comigo Teen.

Sempre sorridente e animada, para Tici não tem tempo ruim. Prova disso foi o quadradinho de oito que ela fez em frente às câmeras, um marco de sua carreira. É claro que a apresentadora falaria sobre isso:

Quando a Ana falou: Vai vir o pessoal do quadradinho de oito, eu falei: Eu sei dançar. E ela: Como assim você sabe dançar? Nem ela sabia o que era! O pessoal me via como uma menina série e, de repente, eles viram quem é a Ticiane de verdade, que gosta de dançar, que se joga, que entra na brincadeira, sem frescura.