PL reforça vínculo com Bolsonaro e programa reuniões com bancadas

24/06/2023 | 08:00



O PL se mobilizou em apoio a Jair Bolsonaro, que corre o risco de ficar inelegível pelos próximos oito anos. Apesar de, reservadamente, a maior parte dos aliados do ex-presidente já vê-lo mais como futuro forte cabo eleitoral do que um player nas urnas, a legenda programou uma série de reuniões com bancadas estaduais e federais para fortalecer a união interna em torno de Bolsonaro.

Ontem, o ex-presidente voltou a indicar que a expectativa em relação ao julgamento no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) não é boa. Ele disse que acredita na possibilidade de o ministro Raul Araújo Filho pedir vista no processo em que é acusado de abuso de poder político e uso indevido de meios de comunicação durante a pré-campanha das eleições de 2022 – em reunião convocada com embaixadores estrangeiros no Palácio da Alvorada, em julho do ano passado.

Na segunda-feira, a Assembleia Legislativa de São Paulo será o primeiro destino de Bolsonaro nos encontros com bancadas parlamentares. As reuniões estão sendo promovidas pelo presidente nacional da legenda, Valdemar Costa Neto, que ontem publicou vídeo nas redes sociais em apoio ao ex-presidente.

Valdemar destacou a importância do fortalecimento interno visando a possibilidade de uma vitória eleitoral em 2026. Segundo ele, todas as decisões do partido estão sendo tomadas em conjunto com Bolsonaro, que – no discurso oficial – se mantém como candidato da legenda na próxima eleição presidencial. O TSE, entretanto, pode deixar o ex-presidente inelegível até 2030.

CAPITAL POLÍTICO

Para analistas da cena política, a estratégia já projeta o papel de Bolsonaro em caso de impossibilidade de concorrer. “Ele ainda preserva um capital político, esse capital não vai ser dispensado pelos partidos, que vão querer se utilizar da imagem dele nas eleições”, observou o cientista político Ricardo Ismael, professor da PEC-Rio (Pontifícia Universidade Católica do Rio).

“Não vamos admitir injustiças contra o nosso capitão. Não acredito que um presidente da República fique inelegível pelo que ele falou. Isso não existe em nenhum lugar do mundo. Bolsonaro vai seguir firme e tenho convicção de que será o nosso candidato”, disse Valdemar no vídeo, insistindo no fortalecimento da legenda para as disputas futuras.

“Nós elegemos 99 deputados federais e, por mais que cada um seja único na sua história, todos nós temos um objetivo em comum, que é reeleger Bolsonaro e fazer valer os valores da direita, pois são esses os objetivos que nos unem. E para que a gente possa ganhar as eleições em 2026, nós precisamos internamente fortalecer o partido.”