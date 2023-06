Zacarias marca presença em evento com Tarcísio

Da Redação



09/06/2023 | 08:01



O vice-prefeito de Santo André, Luiz Zacarias (PL), segue mantendo proximidade com o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), que contou com apoio do andreense desde o início da campanha eleitoral. Na tarde de quarta-feira (7), Zacarias participou, no Palácio dos Bandeirantes, ao lado do chefe do Executivo estadual, do lançamento da Operação São Paulo Sem Fogo, que visa ações de prevenção e combate a incêndios florestais. No evento, o vice de Santo André também esteve com a secretária especial de Comunicação, Lais Vita (foto), e com a secretária estadual de Meio Ambiente e Logística, Natália Resende, com quem falou sobre políticas públicas de meio ambiente adotadas em Santo André e sobre possíveis parcerias de outras ações do governo estadual.