Rafa Brites procura médico ao perceber caroços no corpo e faz alerta: Vá averiguar, não espere

30/05/2023 | 09:11



Rafa Brites levou um susto ao perceber a presença de alguns caroços estranhos em seu corpo. A influenciadora decidiu procurar um médico e, felizmente, os resultados mostraram que a esposa de Felipe Andreoli não apresentava nada suspeito.

Ainda assim, Rafa se sentiu na obrigação de fazer um alerta nas redes sociais sobre a importância da prevenção e dos exames de rotina. Em um longo desabafo, ela escreveu:

Duas vezes no hospital em menos de dez dias. Primeira vez surgiram umas bolinhas muito estranhas nas minhas axilas, como tenho depilação definitiva não poderiam nem ser pelinhos encravados. Mas. mesmo sem, dor vim até o hospital para examinar. Ontem apalpei um caroço que nunca tinha sentido no começo do estômago, ali no meio do esterno. Hoje em plena correria de segunda-feira, vim mais uma vez. Melhor notícia é que nas duas vezes saí tranquila, sabendo que não tinha NADA. Mas então, por que estou fazendo esse post? Porque quero incentivar você a se observar. A qualquer sinal de alteração, vá averiguar! Não espere!

E continua:

Nenhuma das duas vezes eu estava com dor, porque claro, a dor nos faz ter urgência, quando é indolor vamos deixando pra depois? infelizmente algumas vezes é tarde demais. Alô governantes! Tenho exemplos do sucesso de agir rápido e ter plano. Alô saúde pública. Seguindo, minha mãe descobriu um câncer de mama no início pelos exames de rotina, meu pai um câncer de pele (na sola do pé), super agressivo, que era só uma manchinha, parecia sangue pisado, a maior parte das pessoas deixaria pra lá. Os dois foram tão precavidos que não precisaram de quimo. Meu pai só cirurgia e minha mãe cirurgia e radioterapia. Então hoje vim aliviada aqui dizer que era uma alergia e o caroço uma cartilagem que eu não sentia antes, mas com a diástase e o emagrecimento ficou mais evidente. Pense então em você que me segue? está tudo em dia por aí? Você está colocando a sua saúde em primeiro lugar?