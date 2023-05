Segunda temporada de And Just Like That, spin-off de Sex and The City, tem data de estreia anunciada

17/05/2023 | 16:11



Nesta quarta-feira, dia 17, a HBO Max divulgou o pôster e a data oficial da segunda temporada de And Just Like That... série que é um spin off do sucesso Sex and The City. A primeira imagem foi publicada pelo perfil oficial do HBO Max, mas logo em seguida uma nova versão foi compartilhada pela protagonista Sarah Jessica Parker.

Na legenda, o streaming que vai ser renomeado para Max, revelou que os fãs de Carrie Bradshaw, vivida por Sarah Jessica podem marcar a data de 22 de junho, para acompanhar as novas aventuras da série. Para aqueles que amam as histórias de Carrie, Charlotte e Miranda, o streaming já tinha disponibilizado o trailer da nova temporada. Onde as amigas começam batendo um papo.

Claro que a vida amorosa e sexual delas é o tema principal da conversa. Mas tudo muda quando elas enfrentam novidades e surpresas em suas vidas e até mesmo o retorno de alguém, Aidan Shaw, personagem de John Corbett aparece na última cena do vídeo.