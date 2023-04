Marcelo Odebrecht termina pena após serviço comunitário

29/04/2023 | 02:57



O executivo Marcelo Odebrecht passou dois anos trabalhando no Hospital das Clínicas da USP (Universidade de São Paulo) para cumprir a pena por corrupção, associação criminosa e lavagem de dinheiro imposta na Operação Lava Jato.

Marcelo foi delator do conluio de empreiteiras que pagou propinas a centenas de políticos em troca de contratos com a Petrobras. Ele era presidente da construtora que leva o sobrenome da família quando a Lava Jato estourou em 2014 e prendeu os principais executivos do grupo.

Depois de uma temporada na prisão, o empresário passou a prestar serviços comunitários como parte do acordo de colaboração assinado com o MPF (Ministério Público Federal). No Hospital das Clínicas, trabalhou no setor administrativo, entre 2021 e 2023, e terminou de cumprir a pena.

O acordo de colaboração de Marcelo Odebrecht foi revisto em 2021 pelo STF (Supremo Tribunal Federal). O ministro Edson Fachin reduziu a pena de dez anos para sete anos e meio. O benefício foi concedido porque o acordo previa uma cláusula de desempenho, ou seja, se as informações compartilhadas fossem úteis, a pena seria reduzida.