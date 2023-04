Bancos de leite da região beneficiaram 2.700 bebês em 2022

Renan Soares



Ação de extrema importância para a saúde e desenvolvimento de bebês, a doação de leite humano nos BLHs (Bancos de Leite Humano) do Grande ABC registrou, em 2022, a coleta de 2.800 litros. O número foi suficiente para que a região, com três unidades de armazenamento disponíveis para atendimento à população, beneficiasse mais de 2.700 bebês, de acordo com a SES-SP (Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo), responsável pela rede.



No Grande ABC, é possível realizar a doação em São Bernardo, no Hospital Municipal Universitário (Avenida Bispo Cesar D’Acorso Filho, 161, Rudge Ramos), e em Santo André, no Hospital da Mulher (Rua América do Sul, 285, Parque Novo Oratório) e no Hospital Geral Estadual Mário Covas (Rua Dr. Henrique Calderazzo, 321, Paraíso). Além disso, se solicitado, as equipes técnicas dos locais visitam as mães em sua residência, evitando deslocamento.



Luciene Barbosa, supervisora do BLH do Hospital da Mulher, ressalta a importância do alimento para a vida dos bebês. “O leite materno é o melhor alimento que o bebê pode receber, na ausência da própria mãe o leite pasteurizado é o que vai permitir a sobrevida, evitando a morte e morbidade. Isto salva vidas e proporciona não só a nutrição, mas a produção de anticorpos”, afirma Luciene.



A supervisora, que também é nutricionista, afirma que a maioria das doadoras não realizou o parto no local, mas por meio de mídia e contato conseguiram chegar até o Banco de Leite. Conforme explica Luciene, após contato por telefone ou e-mail, a equipe passa as orientações necessárias às mães e, uma vez por semana, realiza visita na casa da doadora para a retirada do leite e até mesmo exames de sangue que sejam necessários para a doação. O leite passa por um processo de pasteurização antes de ser fornecido aos bebês recém-nascidos. “Não temos restrição de período, temos doadoras que doam logo no início e outras que apenas seis meses depois. Nestes primeiros anos do ano, por conta de férias, carnaval e viagens, temos uma queda”, afirma a supervisora. O Hospital da Mulher registrou, em 2022, 662 doadoras e 403 receptores, que forneceram leite materno a 70% dos bebês internados da unidade neonatal. Atualmente com 38 doadoras, o local registrou queda de 20% nas doações desde o mês de dezembro. Na última semana, registrava apenas 30% de sua capacidade total, de 100 litros.



Para realizar doação de leite, a mulher precisa estar sadia; não ter recebido sangue nos últimos 12 meses; não fazer uso de medicamentos incompatíveis com amamentação; e não pode ter feito tatuagem e nem transfusão sanguínea nos últimos 12 meses . Na primeira visita, além de ser necessário a coleta de uma amostra de sangue para exames obrigatórios, o banco fornece vidros esterilizados, bem como touca e máscara.



O BHL do Hospital da Mulher funciona de segundas às sextas-feiras, das 8h às 18h. Para contato, os telefones do local são (11) 4478-5048 e 4478-5027, além do e-mail blh@hospitaldamulher.org.br. O Hospital Mário Covas trabalha em mesmo horário em dias úteis, e das 8h as 12h durante os sábados, domingos e feriados, com contato feito pelo número (11) 2829-5021. No Hospital Municipal Universitário, o contato é feito pelo telefone (11) 4365-1480.



ESTADO

Ao todo, a rede paulista de BLH é composta por 58 bancos e 45 postos de coleta. Duas unidades são referências e coordenam toda a rede: Maria José Guardia Mattar, no Hospital Maternidade Leonor Mendes de Barros, localizado na Capital, e o Anália Ribeiro Heck, no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, no interior do Estado.



Em nota, a SES-SP ressaltou a importância da doação de leite materno para o abastecimento dos bancos da rede estadual. Em 2022, o Estado registrou a coleta de 57,8 mil litros de leite humano na rede paulista de Bancos de Leite Humano. Foram beneficiadas cerca de 41 mil crianças.