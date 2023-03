Palavra do Leitor - 27 de março de 2023

Da Redação



27/03/2023 | 06:02



Indústria

‘Indústria elogia retomada de taxas sobre importação de resinas’ (Economia, dia 24). Lógico, com maior proteção contra a concorrência externa teria que elogiar mesmo, isto é mais fácil do que buscar ser mais competitivo. Apenas não comentam que com esta proteção os preços locais poderão aumentar gerando inflação. Incrível que ainda têm coragem de dizer que isto vai fortalecer a indústria nacional, não comentam que o povo pagará a conta. Só tem espertinhos no Brasil!



Walmir Ciosani - São Bernardo



Homenagem

Tomei conhecimento de que o futuro Atende Fácil Saúde receberá o nome do pai do senhor Gilberto Kassab (Cena Política, dia 15). Nada contra o pai do político, por sinal médico de formação, que sem dúvida alguma tens seus méritos, mas fiquei pensando, o que esse senhor fez pela nossa cidade, para justificar essa homenagem? Acho que chamar isso de homenagem é, no mínimo, forçar a barra. Está claro que o que está em jogo são os interesses político-partidários. No lugar do senhor Kassab, eu polidamente recusaria a “homenagem”. Como filho, não admitiria ter o nome do meu pai usado para interesses políticos. O poder público tem obrigação de homenagear pessoas que realmente fizeram pela nossa cidade e os moradores deveriam opinar na escolha dos homenageados. E por falar em pessoas que contribuíram com São Caetano, lembro-me do nome da Irmã Mônica, enfermeira que atuou por muitos anos no Hospital São Caetano e que pelas suas mãos muitos são-caetanenses vieram ao mundo. Ao homenagear a Irmã Mônica estariam resgatando uma injustiça, com relação à categoria da enfermagem, que carrega a saúde nas costas, deu a vida durante a pandemia de Covid-19 e nunca teve um próprio municipal que homenageasse um profissional da nobre categoria.



Roberto Canavezzi - São Caetano



Dilma

Só mesmo o Lula para ficar afrontando a Nação. Desta vez está elegendo seu poste Dilma Rousseff, que vai presidir o banco dos Brics. Salário mensal de R$ 220 mil. Um escárnio! A Dilma foi responsável por um dos maiores desastres da economia brasileira. Além de outras insanidades, reduziu juros e preço da energia na canetada e praticou crime das pedaladas fiscais. E, não por outra razão, as contas públicas no País ficaram em frangalhos e tivemos a maior recessão da história. Em função de suas graves infrações, sofreu impeachment e, como legado, que também é do PT, a pobreza mais que dobrou nestes últimos sete anos. E Lula diz que esse impeachment foi golpe. Porém, o verdadeiro golpe foi Lula fazer o diabo para elegê-la ao poder.



Paulo Panossian - São Carlos (SP)



Lula

“Só vou ficar bem quando ‘f...’ com o Moro.” Isso mesmo. Foi o presidente de 210 milhões de brasileiros que, governando com o fígado, disse numa entrevista coletiva. Inversão total de valores. É o bandido virando mocinho e o mocinho bandido. Vale salientar que as condenações de Moro foram referendadas por mais duas instâncias colegiadas, inclusive tendo a pena aumentada. Foram levantadas provas irrefutáveis, incluindo delações premiadas do seu braço direito à época, o ministro da fazenda Antonio Palocci, Marcelo Odebrecht e outros mais. Bilhões foram devolvidos aos cofres públicos no processo da Lava Jato. Será que tudo isso não é suficiente para conhecermos a verdade? Pelo fato de tudo ter sido apurado no Paraná e não em Brasília seria motivo de cancelamento pelo amigo Fachin? Neste caso, não tem parcialidade? Para finalizar, as falas e ameaças do ‘L’ não se assemelham às do deputado Daniel Silveira, encarcerado pelo Moraes? Pau que bate em Chico não deveria bater em Francisco?



Mauri Fontes - Santo André