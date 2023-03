Viva a Billings

Da Redação



27/03/2023 | 06:01



O aniversário de 98 anos da Represa Billings, celebrado hoje, é uma oportunidade que a sociedade tem para discutir a preservação deste que é o filtro d’água de quem mora no Grande ABC e parte da Capital. Trata-se de assunto relevante e de suma importância, que não pode mais ser negligenciado, sob risco de, em breve, a sociedade começar a sentir os reflexos do descaso atual. A ocupação irregular das margens e o despejo ilegal de esgoto e lixo nas águas ameaçam o futuro do reservatório. Necessitam, portanto, de combate imediato. Mais do que planos, a barragem precisa de ação. Tirar projetos de preservação ambiental do papel será essencial para que o abastecimento não seja prejudicado.



Um dos planos mais ambiciosos para a recuperação da Billings foi revelado pelo Diário no início deste mês. O governo do Estado pretende se unir ao Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, Prefeitura de São Paulo e governo federal para retirar famílias que hoje ocupam áreas nas proximidades da represa. O projeto se encontra em fase de pactuação. O orçamento está na casa de US$ 1,2 bilhão de dólares (cerca de R$ 6 bilhões), custeados pelo Estado, União e municípios envolvidos, de acordo com a capacidade de suporte orçamentário de cada um, em um arranjo metropolitano. A conclusão das obras deve ocorrer dentro de oito a dez anos. Os investimentos devem começar ainda neste ano.



Além deste há outros planos tão bons quanto e totalmente exequíveis – como as reportagens especiais publicadas na edição de hoje deste Diário comprovam. Existem inúmeras boas ideias que garantem a sustentabilidade da represa por anos a fio. Mas elas precisam ser executadas. Apenas a apresentação de projetos não vai resolver os problemas de ocupação irregular das margens e poluição das águas da Billings. Será preciso ir além dos discursos para que a represa chegue ao seu primeiro centenário, daqui a dois anos, resguardada das ameaças, para que o empreedimento siga cumprindo a sua principal função, que é a de matar a sede dos milhões de habitantes do Grande ABC e da Capital.