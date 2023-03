Polo VIP amplia participação na região com a compra da WebAir

Da Redação



17/03/2023 | 06:07



O Polo VIP, pertencente ao Grupo Alloha Fibra, que integra as operadoras de internet fibra ópitca VIP Telecom, NIU Fibra e Ligue Telecom, com atuação nas regiões Sul, Centro Oeste do País, Litoral Paulista, Grande ABC, Zona Leste e Vale do Paraíba no Estado de São Paulo, acaba de adquirir a WebAir, provedora de internet que atua com banda larga fibra óptica nos municípios de São Bernardo e Diadema.



Com a aquisição, o Polo VIP vai acelerar o plano de expansão de rede no Grande ABC, além de adicionar a base de clientes da empresa ao seu portfólio. “Estamos animados com essa iniciativa, que demostra nosso forte potencial de crescimento e investimento em nossa rede. A WebAir está muito bem posicionada nos municípios em que atua e que são estratégicos para a atuação do Polo VIP. A principal particularidade da WebAir é o fato de ser uma empresa regional com atenção especial para seus clientes na ponta. Essa característica é um dos pilares do Polo VIP e da Alloha Fibra, que é a busca pelo atendimento local e a proximidade com os seus clientes”, analisa Fábio Abreu, CEO do Polo VIP.

A WebAir iniciou atividades em agosto de 2013, com a oferta de serviços de internet por rádio. Depois, migrou para cabo e aperfeiçoou a qualidade do serviço migrando todos seus clientes para fibra.